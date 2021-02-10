- İran'da devrim kutlamalarında “Kahrolsun Ruhani” sloganları



- İran’da devrimin 42. yıl dönümü kutlamalarında toplanan vatandaşlar, “Kahrolsun Ruhani” sloganı attı. İran'da düzenlenen devrimin 42. yıl dönümü kutlamalarında toplanan vatandaşların attığı sloganlar, sosyal medyada gündem oldu. İran’ın İsfahan şehrinde çekilen görüntülerde, yüzlerce motosiklet sürücüsünün devrimin 42. yıl dönümü kutlamalarında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani aleyhinde slogan attıkları anlar sürücüler tarafından kaydedildi. Görüntülerde, “Kahrolsun Ruhani” sloganları atan motosiklet sürücüleri, aynı zamanda “Kahrolsun Amerika” ve “Kahrolsun İsrail” sloganları da attı. Covid-19 nedeni ile konvoylu kutlama İran’da ülke genelinde gerçekleştirilen devrimin 42. yıl dönümü kutlamaları, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sembolik yürüyüşler ile gerçekleştirilirken kutlamalarda vatandaşlar, araçları ve motosikletleri ile uzun konvoylar oluşturdu. İran devrimi İran’da 1978 tarihinde başlayan halk hareketleri ve toplumsal olaylar sonrası İran’da Şah Muhammed Rıza Pehlevi, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Pehlevi'nin başkent Tahran’ı terk etmesinin ardından, İran İslam Cumhuriyetinin kurucusu Ayetullah Humeyni, 1 Şubat tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’ten Tahran’a gelmiş ve Humeyni, 11 Şubat 1979 tarihinde İran’da devrimin gerçekleştiğini resmi olarak ilan etmişti.



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