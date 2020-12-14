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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İran’da Dağlık Karabağ şehitleri anıldı

- İran’da Dağlık Karabağ şehitleri anıldı

- Karabağ şehitlerini anma programı

Strateji Şehit Başkent Konferans Öğrenciler 

-- Tahran Şah Abdulazim türbesi, Şeyh Sadık konferans salonu

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’ın başkenti Tahran’da Dağlık Karabağ şehitlerini anma programı düzenlendi.
İran’ın başkenti Tahran’da Dağlık Karabağ şehitleri için anma programı düzenlendi.
Tahran eyaletine bağlı Rey şehrinde bulunan Şah Abdülazim Türbesi’nde düzenlenen programa Tahran geçici Cuma İmamı Hüccetülislam Kazım Sıddıki, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan Vekili Muhammed Hicazi ve İran Meclis Başkanının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan katıldı.
Tahran geçici Cuma İmamı Hüccetülislam Kazım Sıddıki yaptığı açıklamada, Karabağ’ın İslam toprağı olduğunu belirterek, “Karabağ zaferinden dolayı tüm İslam alemini kutluyorum. Karabağ için savaşan ve hayatını kaybedenler şehittirler. Karabağ gibi Kudüs’ü de kurtaracağız” dedi.
Sıddıki, “İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi mazlumdan yana olarak, işgal ve işgalcinin karşısında durmaktır. Karabağ’ı tekrar almak ve işgalden kurtarmak için savaşan ve hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimiz şehittirler. Azerbaycanlı şehitlerimizi kendi şehitlerimiz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. İran’ın Kum şehrinden Azerbaycanlı medrese öğrencilerinin de katıldığı programda, Karabağ şehitleri için ağıt ve mersiyeler okundu. Tahran’daki programa katılan Azerbaycanlı Halil İsmailov, Karabağ şehitlerini anmak için Tahran’a geldiklerini belirterek, “Biz Azerbaycanlı medrese öğrencileri olarak Kum şehrinden buraya geldik. İslami Uyanış Kurumu tarafından buraya davet edildik. Amacımız Karabağ şehitlerini anmak ve Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek” dedi.

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