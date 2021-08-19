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- İran'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İran'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı

- İran'da Covid-19 ölümleri 100 bini aştı

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( TAHRAN ) TAHRAN

Hastane Aşı Tahran Aşılama Kışla 


- İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 564 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 100 bin 255'e yükseldi. İran'da korona virüs salgınının bilançosu artıyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 266 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 603'ünün hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 587 bin 683'e yükseldiği ülkede son 24 saatte 564 kişinin virüse yenik düştüğü aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bin 255'e ulaştığı ifade edildi. Toplam 7 bin 538 korona virüs hastasının da hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü aktarıldı. Ülkede şu ana kadar 27 milyon 579 bin 653 Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi. Toplam 21 milyon 490 bin 705 doz aşı yapıldı Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da korona virüse karşı aşılama programında şu ana kadar 16 milyon 254 bin 282 kişiye en az bir doz aşı, 5 milyon 236 bin 423 kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı. Ülkede risk durumuna göre 359 şehir "kırmızı", 59 şehir "turuncu", 30 şehir ise "sarı" kategoride bulunurken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere araç giriş-çıkışlarına izin verilmiyor.
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