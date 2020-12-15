Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- İran’da balıkçı tekneleri yandı

- İran’da balıkçı tekneleri yandı

Teknenin yanması

Televizyon Devlet Televizyonu Balıkçı Teknesi İran Bild 

-Dumanların yükselmesi

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde yer alan Kenarek limanında 4 balıkçı teknesi yandı. İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Kenarek şehrinde 3 balıkçı teknesinde yangın çıktı. Olayda 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ifade edilirken bir teknenin de zarar gördüğü bildirildi.
Kenarek Belediye Başkanı Derviş Beluc Niya, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada itfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmek için Kenarek limanına sevk edildiğini söyledi.

Beluc Niya, çıkan yangında 3 balıkçı teknesinin tamamen yandığı ve bir teknenin ise zarar gördüğünü belirtti.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin başlatıldığını belirten Beluc Niya, “Eğer yangına zamanında müdahale edilmesiydi limanda 100’ün üzerinde tekne tamamen yok olacaktı” dedi.
Kenarek limanındaki yangının ise söndürüldüğü ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement