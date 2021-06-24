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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü

- İran’da askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 5 ölü

kazadan detay

İlk Müdahale Öğretmenler Yolcu Otobüsü Teknik Arıza Helikopter 

-olay yeri

( TAHRAN ) TAHRAN

- İran’da askerleri taşıyan bir yolcu otobüsün kaza yapması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı. İran’da yerel saatle 06.20’de Yazd- Dehşir otoyolunda askeri öğretmenleri taşıyan bir yolcu otobüsünün bir kamyon ile çarpışması sonucu 5 asker hayatını kaybederken, 28 asker de yaralandı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi’nin açıklamasında, “Olay yerine 7 ambulans ve iki helikopter sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı” dedi.
Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapan Halidi, kaza otobüsün frenlerinde oluşan teknik arıza nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.
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