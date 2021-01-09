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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Halkımızı korona virüs aşısı üreten şirketlerin deneği yapmayacağız'

- İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Halkımızı korona virüs aşısı üreten şirketlerin deneği yapmayacağız'

ruhani açıklama

( TAHRAN ) - İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Halkımızı korona virüs aşısı üreten şirketlerin deneği yapmayacağız" TAHRAN

İngiltere İran Sayılar Toplantı Yasaklar 


- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı yabancı aşı şirketlerinin korona virüs aşılarını İran halkı üzerinde test etmek istediklerini belirterek, "Halkımızı korona virüs aşısı üreten şirketlerin deneği yapmayacağız" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen Korona Virüs İle Mücadele Konseyi toplantısında konuştu.
Ruhani, korona virüs ile mücadelede iyi bir aşamada olduklarını belirterek, "Ülke genelinde halkın sağlık protokolleri ve kısıtlamalara uymaları neticesinde vakalarda azalma görüldü.
Son sayılar, yüzde 80 oranında olan ölüm oranlarının bugün yüzde 70'e gerilediğini gösteriyor" dedi.
Ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde olan eyaletlerde korona virüs yasaklarının devam edeceğini kaydeden Ruhani, vaka sayılarında tekrar artışın yaşanmaması için maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
"Halkımızı korona virüs aşısı üreten şirketlerin deneği yapmayacağız" Korona virüs aşısına ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, bazı yabancı aşı şirketlerinin korona virüs aşılarını İran halkı üzerinde test etmek istediklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımız buna engel oldu. Bu aşıları çok daha önceden ülkemize getirebilirdik ama aşıları halkımız üzerinde test etmelerini istemiyoruz" dedi.
Korona virüs aşıları konusunda halka endişe duymamaları gerektiğini belirten Ruhani, "Halkımızı korona virüs aşısı üreten şirketlerin deneği yapmayacağız. Bundan emin olsunlar" ifadelerini kullandı. İran'ın güvenilir korona virüs aşısı ithal etmek için gerekli çalışmaları yürüteceğini de kaydeden Ruhani, korona virüs aşılarının satın alınması ve ülkeye getirilmesinin birçok aşamadan geçtiğini belirterek, "Her ne olursa olsun korona virüs aşılarını en güvenilir şekilde halkımıza ulaştıracağız. Korona virüs aşısının satın alınması ve halkımıza ulaştırılması önceliklerimiz arasında ve bunu gerçekleştireceğiz” dedi.
Öte yandan, dün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney İngiltere ve ABD’den korona virüs aşısının ithal edilmesini yasakladığını duyurarak, “ABD ve İngiltere'ye güvenmiyoruz. ABD eğer gerçekten korona virüs aşısı bulsaydı kendi durumları böyle olmazdı. Bunlara güven duyulmaz. Diğer milletleri bir denek olarak kullanabiliyorlar” demişti.
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