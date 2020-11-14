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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İran asıllı akademisyenin kullandığı otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

İran asıllı akademisyenin kullandığı otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Olay Yeri

İlk Müdahale İran Sığınma Trol 

-Şarampole Devrilen Otomobil
-112 Sağlık Ekipleri
-İran asıllı akademisyenin fotoğrafı

( BOLU ) BOLU

- Bolu’ya tatil için gelen İran asıllı akademisyen Mehdi Zolfaghari'nin kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu araçta bulunan arkadaşı Daniel Bagirbu yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bolu-Seben yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika'nın California eyaletinden tatil için Bolu’ya gelen İran asıllı Amerikan vatandaşı Mehdi Zolfaghari yönetimindeki 34 CYP 175 plakalı otomobil, sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Taklalar attıktan ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Zolfaghari kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan arkadaşı Daniel Bagirbu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bagirbu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca, sürücü Mehdi Zolfaghari'nin önce İran'dan Tayland'a iltica ettiği, daha sonra da 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınma talebinde bulunarak Amerikan vatandaşlığına geçtiği ve University of California'da akademisyenlik yaptığı öğrenildi. (FC
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