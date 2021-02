- İran-Afganistan sınırındaki patlamanın maddi hasarı en az 50 milyon dolar

-- Patlama sonrası çıkan yangın

- İran-Afganistan sınırında bulunan İslam Kale gümrük kapısında 13 Şubat tarihinde petrol yüklü tankerde yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlama ve yangın, en az 50 milyon dolar maddi hasara neden oldu. Gümrük yetkilileri, olayda 7 adet Türk tırının yer aldığını kaydetti.

İran-Afganistan arasında yer alan İslam Kale gümrük kapısında 13 Şubat tarihinde petrol yüklü bir tankerde meydana sızıntı sonucu yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin günlerce süren çalışması ve İran hükümetinin desteği ile söndürüldü. Yerel yetkililer ve gümrük yetkilileri, olay sonrası 50 milyon doların üzerinde maddi zarar meydana geldiğini ve 500 adet kamyonun ise, çıkan yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sınır kapısında günlerce devam eden yangının, İran hükümetine ait itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme uçaklarının desteği ile söndürüldüğü ifade edildi. Yerel yetkililer yaşanan olayda can kaybının olmadığı belirtti.

Sınır kapısının yangın sonucu ağır hasar aldığını kaydeden yetkililer, sınır kapısından sadece yaya geçişine izin verildiğini ve ticari araçların geçişinin kabul edilmediğini bildirdi. İslam Kale gümrük yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, olay sırasında 15 adet Türk tırının bulunduğu belirtildi. Gümrük yetkilileri, olay yerinde 7 adet Türk tırına ulaşıldığını, fakat geri kalan 8 Türk tırına ise rastlanılmadığını kaydetti.

Açıklamada, 8 Türk tırının olay anında İran tarafına geçmiş olma ihtimalinin olduğu ifade edildi. Öte yandan, Afganistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, gümrük kapısında olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın daha da hızlandırıldığı kaydedilirken, henüz olaydaki can kaybı sayısının ve meydana gelen hasarın net olarak tespit edilmediği bildirildi.

Hükümet yetkilileri, soruşturmanın ne zaman sonuçlanacağı konusunda yöneltilen soruları ise cevapsız bıraktı. Halk arasında iddialar giderek artıyor Ülkenin yanı sıra Afganistan'ın Herat kenti için kayda değer bir öneme sahip olan sınır kapısının, yaşanan olay sonucu ağır hasar alması ülke ekonomisine büyük bir darbe vururken yerel kaynaklar, Herat kentinde gıda sıkıntısının yaşandığını ve gıda fiyatlarında büyük miktarda artış gözlendiğini ileri sürdü. Yerel basında ise patlamada 11 Türk tırının yandığı ve birçok şoförün hayatını kaybettiği iddiaları yer alırken yetkililer, bu atılan iddiaların doğru olmadığını ve olayda soruşturma çerçevesinde can kaybı tespit edilmediğine dikkat çekti. Aynı zamanda yerel gündemde, ülkenin olay sonrasında yangın söndürme çalışmaları ve patlamanın yaralarının sarılmasında yardım talep ettiği iddiaları ise dikkat çekti. Afganistan'ın ekonomik açıdan kilit noktalarından olan sınır kapısının, ülkede birçok terör saldırısının yaşanması nedeniyle güvenlik güçleri tarafından sıkı bir koruma altında olduğunu ifade eden yerel halk, zaman zaman sınıra ulaşımın sağlandığı otoyol üzerinde Taliban militanları tarafından silahlı ve bombalı saldırıların düzenlendiğini ve kaçırma olaylarının yaşandığını, bu nedenle patlamanın bir terör saldırısı sonucu yaşanmış olabileceğini iddia etti.



