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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İran’a geçmek isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı

İran’a geçmek isteyen 59 düzensiz göçmen yakalandı

Suriyeli göçmenler

Güzergah Jandarma İran Akalan Sağlık Ocağı 

- Arazide bekleyen kadınlar çocuklar
- Detay görüntüler

( VAN ) İran’a geçmek isteyen 28'i çocuk 59 düzensiz göçmen yakalandı VAN

- Van’ın Başkale ilçesinden İran’a geçmek isteyen 28’i çocuk toplamda 59 düzensiz göçmen yakalandı. Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin araziyi arama tarama faaliyetleri sırasında, Güvendik Mahallesi kırsalında düzensiz göçmenlere rastlandı. Jandarma ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 59 göçmeni yakalayarak sağlık ocağına götürüp taramadan geçirdi. Günlerdir yolda olan ve yorgun halde bulunan göçmenlere jandarma ekipleri yemek ve su ikramında bulundu. Muş ve Bitlis güzergahını kullanarak Başkale üzerinden İran’a geçmek isteyen düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerin ardından Van İl Göç İdaresine gönderildi. (HA-MSA-Y)
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