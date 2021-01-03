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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Iraklı Haşdi Şabi Başkanı: “ABD askerlerinin ülken çıkması gerekiyor”

- Iraklı Haşdi Şabi Başkanı: “ABD askerlerinin ülken çıkması gerekiyor”

Eylemden görüntü

İran Lyon Kalaba Ölüm Yıldönümü Başkent 

-Konuşmadan detay

( ERBİL ) ERBİL

- Irak’ın başkenti Bağdat’ta İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ölüm yıl dönümü münasebetiyle konuşma yapan Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyaz, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi. Geçtiğimiz yıl ABD düzenlediği operasyonla öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ölüm yıldönümünde Irak ve İran’da anılıyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta binlerce kişi Tahrir Meydanı’na akın etti. Binlerce Haşdi Şabi yandaşlarının katıldığı gösteride konuşma yapan Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyaz, Irak Meclisi tarafından yabancı askerlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik geçen yıl Ocak ayında alınan kararın uygulanmasını istedi. Savaş ve şiddet yanlısı olmadıklarını vurgulayan Feyyaz, “Canilerden intikam almak Irak Meclisi’nin yabancı askerlerin çıkarılması kararını uygulamakla olur” ifadelerini kullandı. Feyyaz konuşmasında, Bağdat’ta toplanan 1 milyon kalabalığın amacının milli egemenliği ifade etmek olduğu söyledi.

Şii Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi el-Amiri ise, bedeli ne olursa olsun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması gerektiğini belirterek, “Bu konuda hiçbir pazarlık kabul edilemez. Mutlaka milli egemenliği gerçekleştirmek lazım” dedi.

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