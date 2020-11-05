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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı

Irak uyruklu DEAŞ'lı Niğde'de yakalandı

Zanlının adliyeye getirilişi

Akalan Terör Örgütü İstihbarat Trol 

-adliyeden detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu A.A.M.M. yakalandı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen Irak uyruklu A.A.M.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.A.M.M, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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