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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Irak’taki protestolarda 51 kişi yaralandı

- Irak’taki protestolarda 51 kişi yaralandı

gösteriden görüntüler

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Güvenlik Güçleri Yolsuzluk Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Irak’ta geçtiğimiz yıl hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği 25 Ekim gösterilerinin yıl dönümünde yapılan protestolarda 51 kişi yaralandı. Irak’ta 1 Ekim 2019’da başlayan ve 25 Ekim’de şiddetlenerek ülkenin diğer illerine sıçrayan protesto gösterilerinin yıldönümü nedeniyle başta başkent Bağdat olmak ülkenin güneyinde halk sokaklara döküldü. Polis, güvenlik barikatını geçmeye çalışan ve taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Dün akşam itibariyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat’ın Allavi, Sinek ve Cumhuriyet köprülerinde meydana gelen şiddet olaylarında, 37’si protestocu ve 14’ü güvenlik güçleri mensubu olmak üzere toplam 51 yaralandığı bildirildi.
Irak’ta geçen yıl 1 Ekim’de işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle başlayan 25 Ekim’de şiddetlenerek ülkenin güneyine yayılan protesto gösterilerde 600’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 20 binden fazla kişi de yaralanmıştı.
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