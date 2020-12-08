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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Irak’taki protestolarda 3 kişi daha öldü

- Irak’taki protestolarda 3 kişi daha öldü

yaralı göstericinin taşınması

( ERBİL ) ERBİL

Protesto Güvenlik Güçleri Kaymakamlık Petrol İktidar 


- Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye ilinde maaş protestolarında bugün 3 kişi hayatını kaybetti. IKBY ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan petrol gelirini paylaşma konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşların ödenmemesi üzerine başlayan protestolar Süleymaniye’nin diğer bölgelerine sıçradı. Bugün Tekkiye kasabasında protestolar yapıldı. İktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binasını basarak ateşe veren protestocular, kaymakamlık binasını da ateşe verdi. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan şiddet olaylarında biri güvenlik gücü mensubu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti. Dün Süleymaniye iline bağlı Seyit Sadık, Çemçemal, Kelar ve Kifri kentlerinde, protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çıkan şiddet olaylarında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı.
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