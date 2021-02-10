Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Irak’taki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

- Irak’taki protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti

protestolardan detay görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Protesto Güvenlik Güçleri Gaz Bombası Mermi Molotof Kokteyli 


- Irak’ın güneyindeki Vasıt kentinde dün gerçekleştirilen protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı açıklandı. Irak’ın güneyindeki Vasıt kentinde dün Vasıt valisinin görevden alınması ve reform yapılmasını talep eden protestocular valilik binası önünde toplandı. Bazı yolları lastik yakarak kapatan protestocuları dağıtmak için güvenlik güçleri gaz bombası ve gerçek mermi kullandı. Çıkan olaylarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, onlarca protestocunun da yaralandığı bildirildi.
Yaşanan olayların ardından Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, ayrıca 150 güvenlik gücü mensubunun da yaralandığını duyuruldu. Protestocuların güvenlik güçlerine bıçak, silah ve molotof kokteyliyle saldırdığı belirtilerek bazı protestocuların gözaltına alındığını aktarıldı. Sosyal medyada açıklama yapan aktivistler ise olaylarda 40’tan fazla protestocunun yaralandığını, yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı