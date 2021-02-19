- Irak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor



- Irak'ta korona virüs (Covid-19) vaka sayılarının artması ve mutasyonlu Covid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine ülke genelinde dün başlayan sokağa çıkma yasağının ilk gününe girildi. Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, ülkede son aylarda korona virüs (Covid-19) vakalarının büyük ölçüde artması ve mutasyonlu Covid-19 vakalarının teşhisi üzerine dün ülke genelinde 2 haftalık sokağa çıkma yasağı kararı almış ve yasak, yerel saatle 20.00 itibariyle yürürlüğe girmişti. Komisyon, karar kapsamında salgını önlemek adına cuma, cumartesi ve pazar günleri tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtmişti. Karar kapsamında, haftanın diğer günlerinde ise akşam 20.00'den, sabah 05.00'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını kaydeden Komisyon, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı süresince, manav, bakkal, market, fırın ve eczanelerin sabah 05.00'ten akşam 19.00'a kadar açık olacağını bildirmişti. Sokağa çıkma yasağının 1. gününe giren Irak'ta sokaklar boşalırken, ülke sessizliğe büründü. Yasaklar sırasında barikatlar kurarak yolları kapatan ve kontrol noktaları kuran güvenlik güçleri, geçiş yapmak isteyen vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Ülke genelinde güvenlik güçleri tarafından izinsiz sokağa çıkanlara para cezaları uygulanırken, maske takmayan vatandaşlara 25 bin Irak dinarı, yasaklara uymayan taziye, düğün ve kafelere ise tam 5 milyon Irak dinarı ceza yazılacak. Öte yandan, Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halit el-Mihna dün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının güvenlik güçleri mensupları, sağlık personelleri, gazeteciler ve havaalanı memurlarını kapsamayacağını ifade etti.





loading...