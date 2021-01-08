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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Irak’ta Protestolar Yeniden Başladı

- Irak’ta Protestolar Yeniden Başladı

Protestolardan görüntüler

( ERBİL ) - Irak’ta protestolar yeniden başladı ERBİL

Protesto Güvenlik Güçleri Gaz Bombası Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri, bir protestocunun gözaltına alınmasının ardından yeniden alevlendi. Güvenlik güçleri, protestoculara gaz bombası ile müdahale etti. Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde güvenlik güçlerinin, bir protestocuyu gözaltına almasının ardından yüzlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü. Protestoların merkezi el-Hububi Meydanı’na yürüyen çalışan protestocular, güvenlik güçleri tarafından engelledi. Güvenlik güçleri, meydana ulaşmaya çalışan protestocuları dağıtmak için önce havaya ateş açtı ardından da gaz ile müdahale etti. Protestocular ise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bazı protestocular da yaralandı. Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolarda şu ana kadar 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.
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