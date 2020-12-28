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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Irak’ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü

- Irak’ta petrol yüklü tanker patladı: 5 ölü

-Yanan tankerden görüntüler

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Petrol Trol 


- Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Diyala kenti yakınlarında seyir halindeki petrol tankerinde meydan gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Diyala kenti yakınlarındaki Khalis-Kerkük yolunda seyir halinde olan petrol tankerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası tankerde yangın çıkarken, 5 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangın nedeniyle yolda bulunan 3 araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamaya tankerden dökülen petrolün alev almasının neden olduğu öne sürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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