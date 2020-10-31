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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Irak’ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı

- Irak’ta petrol boru hattında patlama: 2 ölü, 26 yaralı

çıkan yangın

Petrol Boru Hattı Bild Petrol Boru Hattı Trol 

-detay

( ERBİL ) ERBİL

- Irak’ın Müsenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Irak'ın güneyindeki Müsenna kentinde yer alan petrol boru hattında gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı yangın çıktı. Müsenna kentinin anayolu yakınındaki Şii Haşdi Şabi güçleri karargahı yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11’i Haşdi Şabi güçleri mensubu olmak üzere 26 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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