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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Irak’ta Papa için hazırlıklar tamam

- Irak’ta Papa için hazırlıklar tamam

-Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Resmi Karşılama Misyon Başkent İtalya Yazılı Açıklama 


- Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in yarın Irak'a yapacağı tarihi ziyaret öncesi hazırlıkları tamamlandı. Başkent Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil, Vatikan bayrakları ve Papa’nın posterleriyle süslendi. Salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in yarınki tarihi Irak ziyaretine ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf yaptığı yazılı açıklamada, Papa’nın ilk ve tarihi ziyaretini koordine etmekle yükümlü olan Hazırlık Komisyonu’nun bütün hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.
Ziyaretin hazırlığını incelemek için Vatikan heyetini birkaç gün önce Irak’a ulaştığını belirten el-Sahhaf, ziyaretin 5-8 Mart tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Papa’nın ziyaretinde güvenliği sağlamak için havadan ve karadan güvenlik tedbirlerinin alındığını aktaran el-Sahhaf, Papa’nın ziyareti ülkede toplumsal barışın geliştirilmesi konusunda büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Papa’nın hem başkent Bağdat’ı hem de IKBY’nin başkenti Erbil’i ziyaret etmesi beklenirken, iki kentte de cadde ve sokaklar Vatikan bayrakları ve Papa’nın posterleriyle süslendi. Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resmi karşılama töreni içinde hazırlıklar tamamlandı. Erbil’de Hristiyanların yoğunlukta yaşadıkları Ankava bölgesinin cadde ve sokaklarına “Barış ile kardeşliğin sembolü IKBY’ye hoş geldiniz” afişleri asıldı. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer Kürt yetkililerle bir araya gelmesi ve daha Musul’a gitmesi bekleniyor. Musul’u ziyaret edecek olan Papa, daha sonra Karakuş Kilisesi'ni ziyaret etmesi planlanıyor.
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