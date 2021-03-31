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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Irak’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra bombalı saldırı

- Irak’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra bombalı saldırı

Saldırı anından görüntü

( KERKÜK ) KERKÜK

Tır Şoförü İran Bombalı Saldırı Saldırı 


- Irak’ın güneyindeki Dikar vilayetinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan tıra dün düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi yaralandı. Irak’ın güneyinde bulunan Dikar vilayetinde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan tıra dün bombalı saldırı düzenlenmişti. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Dikar’da yer alan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan kamyonu hedef alan saldırıda tır şoförünün yaralandığı belirtildi. Koalisyon güçlerinden ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi. ABD, Irak’ta koalisyon güçlerine yönelik düzenlenen saldırılardan İran yanlısı Şii silahlı grupları sorumlu tutuyor.
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