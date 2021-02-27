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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Irak’ta hükümet karşıtı protestoların 5 günlük bilançosu: 5 ölü, 271 yaralı

- Irak’ta hükümet karşıtı protestoların 5 günlük bilançosu: 5 ölü, 271 yaralı

- Hükümet karşıtı protestolardan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Sosyal Medya Güvenlik Görevlisi Çatışma Güvenlik Güçleri Hükümet Karşıtı 


- Irak’ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda son 5 günde 5 kişi hayatını kaybederken, 271 kişi de yaralandı. Irak’ın Nasiriye kentinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda tansiyon yükseldi. Valinin görevden alınmasını ve 2019'dan bu yana hayatını kaybeden protestocular için adalet talep eden protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi gerginliği tırmandırdı. Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu üyesi Ali Bayati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 günde gerçekleştirilen protestolarda iki taraf arasında çıkan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 147'si güvenlik görevlisi olmak üzere 271 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bayati, durumun çok tehlikeli bir boyut aldığına dikkat çekerek, "Nasıriye’de durum kontrolden çıktı ve hükümet izlerken kan dökülüyor" ifadelerini kullandı.
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