Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Irak’ta Hükümet Karşıtı Protestolarda 3 Kişi Yaralandı

- Irak’ta Hükümet Karşıtı Protestolarda 3 Kişi Yaralandı

Protestolardan görüntüler

( ERBİL ) - Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi yaralandı ERBİL

Hastane Protesto Güvenlik Güçleri Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Irak’ta hükümet karşıtı protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı. Irak’ta Ekim 2018’de eski Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa etmesi için başlatılan hükümet karşıtı protestolar ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde devam ediyor. Protestocular, Cuma namazı çıkışı kent merkezindeki el-Hububi Meydanı’nda toplandı. Kentin merkezindeki köprü ve yolları kapatarak, lastik yakan protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmaya başlaması ile olaylarda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 3 protestocu yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı