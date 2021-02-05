- Irak’ta Hükümet Karşıtı Protestolarda 3 Kişi Yaralandı



- Irak’ta hükümet karşıtı protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı. Irak’ta Ekim 2018’de eski Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa etmesi için başlatılan hükümet karşıtı protestolar ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde devam ediyor. Protestocular, Cuma namazı çıkışı kent merkezindeki el-Hububi Meydanı’nda toplandı. Kentin merkezindeki köprü ve yolları kapatarak, lastik yakan protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmaya başlaması ile olaylarda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 3 protestocu yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



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