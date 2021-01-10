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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
- Irak’ta hükümet karşıtı protesto: 1 ölü, 33 yaralı

- Irak’ta hükümet karşıtı protesto: 1 ölü, 33 yaralı

-Protestodan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Güvenlik Güçleri Gaz Bombası Yazılı Açıklama Hükümet Hükümet Karşıtı 


- Irak’ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylarda 1 polis hayatını kaybetti, 33 polis yaralandı. Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde geçtiğimiz günlerde başlayan hükümet karşıtı protestolarda bazı aktivistlerin gözaltına alınması ve protestocuların kent merkezindeki el-Hbubi Meydanı’na girişinin engellenmesinin ardından gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Çıkan olaylarda 1 polis hayatını kaybederken, 33 polis de yaralandı. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçleriyle protestocular arasında meydana gelen olaylarda 1 polisin hayatını kaybettiği ve 33 polisin de yaralandığı aktarıldı. Bölgede bulunan Irak ordusu mensuplarının protestocuları korumak için polis güçlerine ateş açtığını öne süren görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için havaya ateş açması ve gaz bombası kullanması sonucu bazı protestocuların yaralandığını ifade etti.
Öte yandan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından dün yapılan açıklamada, çıkan şiddet olaylarında güvenlik güçleri mensupları ve protestoculardan oluşan toplam 43 kişinin yaralandığını, 30 protestocunun gözaltına alındığını duyurmuştu.
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