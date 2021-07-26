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- Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı

- Irak’ta Haşdi Şabi’ye ait silah ve mühimmat deposuna SİHA saldırısı

-Hedef alınan depodan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Hava Saldırısı Mühimmat Deposu İnsansız Hava Aracı Yazılı Açıklama Saldırı 


- Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.
Irak’ın güneyindeki Necef kentinde Şii Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposuna SİHA ile saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda depoda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Haşdi Şabi güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Necef kenti dışında yer alan deponun SİHA tarafından 2 defa vurulduğu ve sabah saatlerinden itibaren depo üzerinde uçuşların yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca patlama sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Depoya düzenlenen hava saldırısının hangi ülke tarafından düzenlediği ise henüz netlik kazanmadı. Depoda meydana gelen patlama sonucu roketler çevredeki evlere isabet ederken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.
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