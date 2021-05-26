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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Irak’ta Haşdi Şabi güçleri Yeşil Bölge’yi bastı

- Irak’ta Haşdi Şabi güçleri Yeşil Bölge’yi bastı

- Yeşil Bölge'de alınan güvenlik önlemlerinden detaylar

Toplantı Askeri Araç Başkent Hükümet İstihbarat 

-- Haşdi Şabi güçlerine ait görüntüler

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Irak’ın başkenti Bağdat'ta Haşdi Şabi güçleri, hükümet konakları ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye baskın düzenledi.
Irak'ta, Haşdi Şabi Güçleri Anbar Komutanı Kasım Muslih'in bu sabah gözaltına alınması ardından başlayan gerginlik devam ederken Haşdi Şabi güçleri, Irak’ın başkenti Bağdat'ta yer alan hükümet konakları ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye baskın düzenledi.
Bölge'de geniş güvenlik önlemleri alınırken, aralarında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evinin de bulunduğu bazı binaların, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçleri tarafından etrafının sarıldığı belirtildi. Ayrıca Bağdat’ın dışından birçok sayıda Haşdi Şabi güçlerine ait askeri araçların sevk edildiği bildirildi.
Haşdi Şabi komutanları tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Kasım Muslih’in serbest bırakılmasını istenirken, Başbakan el-Kazımi sorunun çözülmesi adına Şii tarafları acil bir toplantı yapmaya çağırdı. Öte yandan bu sabah Haşdi Şabi Güçleri Anbar Komutanı Kasım Muslih, Irak İstihbarat Birimi tarafından Bağdat’taki el-Dora bölgesinde gözaltına alınmıştı. Ayrıca Muslih’in, ülkedeki aktivistleri öldürmekle suçlandığı iddia ediliyor.
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