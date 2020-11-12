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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Irak’ta Covid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi su bastı

- Irak’ta Covid-19 hastalarının bulunduğu hastaneyi su bastı

-Hastaneden görüntüler

( KERKÜK ) KERKÜK

Hastane Şiddetli Yağış 


- Irak’ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeni ile Covid-19 hastaları için tahsis edilen hastaneyi su bastı. Irak’ın Basra kentindeki şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Kentte bulunan Cumhuri Devlet Hastanesi’nin Covid-19 hastaları için ayrılan bölümüne şiddetli yağışlar nedeni ile su bastı. Şiddetli yağış sonucu hastanenin çatısının su sızdırması ile Covid-19 hastalarının bulunduğu bölüm göle döndü. Hastaların Covid-19 nedeni ile başka bölümlere transfer edilmesi ise uzun süre bekletildi. Olaya ilişkin Basra Sağlık Dairesi’nden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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