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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Irak'ta bir AVM’de yangın çıktı

- Irak'ta bir AVM’de yangın çıktı

- AVM'de çıkan yangına ait görüntüler

Harekete Geç Yangına Müdahale 

-- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından detaylar

( NASIRİYE ) NASIRİYE

- Irak'ın Nasıriye kentinde bulunan bir AVM’de elektrik jeneratörünün patlaması sonucu yangın çıktı. Irak'ın Nasıriye kentinde yer alan bir AVM’de çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, AVM çalışanları ve müşterileri ise tahliye edildi. Yetkililer, yangının elektrik jeneratörünün patlaması sonucu çıktığını ifade ederken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise halen sürüyor. Öte yandan bu sabah erken saatlerde Irak'ın Erbil kentinde yer alan bir AVM’de de yangın çıkmıştı. Yangında, en az 150 dükkan zarar görürken, bunlardan 90'ı tamamen kül olmuştu.
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