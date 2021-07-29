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- Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

- Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

olay yeri detay

( BAĞDAT ) BAĞDAT

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- Irak’ın Selahaddin ilinde Irak Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Selahaddin iline bağlı Amirli kasabasında Irak Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin görev sırasında düştüğü bildirildi.
Kaza sonucu helikopterde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik bilgi verilmedi.
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