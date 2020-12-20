Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
- Irak Meclisi’nde, öldürülen İranlı General Süleymani’nin posterleri asıldı

- Irak Meclisi’nde, öldürülen İranlı General Süleymani’nin posterleri asıldı

Posterin görüntüsü

( ERBİL ) ERBİL

Sosyal Medya İran Başkent Hükümet 


- ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in dev posterleri Irak Meclisi’nde asıldı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 Ocak 2020’de Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in dev posterleri Irak Meclisi'nde asıldı. İran’a yakınlığı ile bilinen Hadi el-Amiri başkanlığındaki Şii Fetih Listesi milletvekilleri ölüm yıl dönümleri yaklaşan Süleymani ile Mühendis’in posterlerinin meclis binasının içerisinde asıldığını gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Konuyla ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement