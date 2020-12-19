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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde 3 PKK'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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( ANKARA ) ANKARA

Hava Harekatı Bild Gesi Yazılı Açıklama 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
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