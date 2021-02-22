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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı

Irak'ın Zikar ilinde göstericiler, valilik binasını taşladı ve yolu trafiğe kapattı

- Valilik binasını taşlayan gösterici detayları - Valilik binası önünde yakılan ateş detaylarıBAĞDAT (AA) - Irak 'ın güneyindeki Zikar vilayetinde işsizlik nedeniyle sokağa çıkan protestocular, valilik binasını taşladı ve araba lastikleri yakarak yolu trafiğe kapattı.Sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre, bir grup protestocu valilik binasının önünde toplanarak binaya taş atmaya başladı.
Zikar'daki protestocular daha sonra valilik binasının bulunduğu caddeyi araba lastikleri yakarak trafiğe kapattı. Irak 'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmet yetersizlikleri nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlenmişti. Protestolar başkent Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki kentlerin tamamını da kapsamıştı.

Protesto Yolsuzluk Başkent Hükümet Hükümet Karşıtı 

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