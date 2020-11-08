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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Irak'ın Salahaddin kentinde DEAŞ operasyonu

Irak'ın Salahaddin kentinde DEAŞ operasyonu

- Askeri birliklerin operasyon alanına gidişi - Operasyondan detaylarSALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin kentinin kırsal bölgelerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin kentinin kuzeyindeki kırsal bölgede terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.Açıklamada, özellikle Mekhul dağlarında gizlenen teröristlere yoğunlaşan hava kuvvetleri destekli operasyona, ordu, federal polis ve Haşdi Şabi'nin katıldığı aktarıldı.Operasyonun iki gün daha devam edeceği belirtilen açıklamada, bölgedeki kırsallarda gizlenen DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinin hedef alındığı ifade edildi.Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.Eski Başbakan Haydar el - İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Yazılı Açıklama Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

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