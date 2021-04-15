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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

Irak'ın Kuzeyinde şehit olan askerin acı haberi Ankara'daki ailesine ulaştı

Polis ekiplerinden detaylar

Şehit Roketli Saldırı Cenaze Kız Çocuğu Saldırı 

-sokaktan detaylar
-Türk Bayrağı asılan evden detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu şehit olan 27 yaşındaki 58'nci Topçu Tugay Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzm.Çvş. Hacı Halil Kızılay'ın acı haberi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehidin acı haberini, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve askeri yetkililer, gece yarısı Mehmet Akif Mahallesi'ne gelerek şehidin eşi Hatice Halil Kızılay'a verdi. Ayrıca yetkililer, şehidin Malatya'daki anne ve babasına da şehidin acı haberini ulaştırdı. Eşinin şehit olduğunu öğrenen Hatice Halil Kızılay, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit haberinin verilmesinin ardından, komşuları aileye taziyelerini iletirken eve Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu, cenazesinin ise Malatya'ya bağlı Hekimhan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
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