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Irak’ın kuzeyinde 28 terör hedefi hava harekatı ile imha edildi
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Irak’ın kuzeyinde 28 terör hedefi hava harekatı ile imha edildi

Irak’ın kuzeyinde 28 terör hedefi hava harekatı ile imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Terörle Mücadele Hava Harekatı Terör Örgütü Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde yirmiden fazla uçağın katıldığı hava herakatı ile 28 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. MSB resmi sosyal medya hesabından, “Ansızın gelmeye, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz” başlığıyla yapılan paylaşımda, “MİT ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile yerle bir edildi. Operasyonla, terör örgütü PKK’ya ağır bir darbe vuruldu” ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kapsamında 200 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyi Asos bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli olarak hava harekatı düzenlendi.
20’den fazla uçağında katıldığı operasyonda teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları ve mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava harekatında büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığı bilgisi verilerek terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulduğu ifade edildi. (MC-BC -
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