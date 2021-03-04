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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Irak'ın Kerkük kentinde bugün ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bugün ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

- AA muhabirinin anonsu - Aşılama detayları - Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak'ın açıklamasıKERKÜK (AA) - Çin hükümetinin Irak'a hediye ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı Kerkük 'te ilk olarak sağlık personeline yapıldı. Kerkük 'te Kovid - 19 ile mücadele kapsamında ilk Sinopharm aşısı, Bağdat Yolu Sağlık Merkezi'nde Sağlık Müdür Yardımcısı Sabah Namık'a yapıldı.Basına açıklamalarda bulunan Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında Kerkük 'te aşıya başlandığını belirtti.
Çin hükümeti tarafından Irak'a hediye edilen Sinopharm aşısının kullanıldığına dikkat çeken Boşnak, aşının öncelikli olarak sağlık personellerine yapılacağını ifade etti.
Kerkük 'te beş ayrı merkezde aşılamaya başlandığı bilgisini veren Boşnak, önümüzdeki günlerde merkez sayısının artırılacağını aktardı.Boşnak, aşının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapıldığını, sağlık personellerinden sonra yaşlı kesimin aşılanacağını kaydetti.

Koronavirüs Muhabir Sağlık Personeli Hükümet 

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