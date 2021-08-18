Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes’te kampa girdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes’te kampa girdi

Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes’te kampa girdi

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nden drone görüntüleri

Şampiyon Uluslararası Futbol 

-Irak A Milli Takımı'nın çalışmasından görüntüler
-Çeri ile röportaj
-diğer detaylar

(Özel haber) KAYSERİ

- Asya Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanan Irak A Milli Futbol Takımı, Erciyes’te kampa girerek hazırlıklarını burada sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes’e yaptırılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol takımlarını ağırlamaya devam ediyor. Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Irak A Milli Futbol Takımı da, Erciyes’in temiz havasında kampa girdi. Dün kente gelen takım, merkezdeki antrenmanlarında güç topluyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi işletmecisi Serkan Çeri, "İlk yılımızda takımlar gelmeye başladı.
Gelen takımlardan ve taleplerden memnunuz. Bundan sonra Erciyes’te çok daha fazla takımı ağırlayacağız. Geçen hafta Kosova şampiyonu buradaydı. Bizim asıl amacımız burayı uluslararası arenada tanıtmak istiyoruz. Bunu da en iyi futbolla yapabiliriz. Şimdi de Irak A Milli Futbol Takımı var. Asya Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanıyorlar. Dolayısıyla biz çok memnunuz. Bundan sonra da dünyanın her yerinden buraya takım geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Erciyes’in hava iklim şartlarının çok iyi olduğunu kaydeden Çeri, "Bunun yanında iki tane FIFA standartlarında sahamız var. sahaların bakımlarını da şirket olarak biz yapıyoruz. Hem sahalarımızı hem de şehri çok beğeniyorlar. Şehrin dinamikleri de önemli. Şehirde gidip gezebilecekleri birçok alternatif var. Buraya gelen takımların hepsi memnun ayrılıyor. Seneye ve önümüzdeki senelerde çok daha iyi takımların ve büyük isimlerin geleceğine inanıyoruz" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı