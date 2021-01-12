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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İpsala ve Enez’de biriken sular sele neden oldu, araçlar şehre giremedi

İpsala ve Enez’de biriken sular sele neden oldu, araçlar şehre giremedi

sel görüntüleri

( EDİRNE )- Sel suları İpsala girişini kapattı EDİRNE

Sağanak Yağış Karya Akaryakıt İstasyonu 


- Edirne'nin İpsala ve Enez ilçelerinde şiddetini artırarak devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur suları sel olup yola akarken şehir girişi kapandı, araçlar şehre giremedi. Şiddetli yağış sebebiyle İpsala'nın Bozkurt mahallesinden toplanarak gelen su birikintileri şehrin girişini kapattı. Ulaşımın olumsuz etkilendiği yol üzerinde bazı araçlar İpsala girişinden geri dönmek zorunda kaldı. Dönemeyen araçlar ise, su seviyesinin azalmasını bekledi. Bu sırada aynı sel suları çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonu ve çevresinde bulunan küçük işletmelerin de su basmasına sebep oldu. İş yerleri sular altında kalan sahipleri, içerideki eşyalarını kurtarmaya çalıştı. İlçenin Bayrambey mahallesi, Enez caddesinde sel olup akan sulara teslim oldu, aynı sahneler Yenikarpuzlu Belediyesi girişinde de yaşandı. Öte yandan, Enez'de de kuvvetli yağış etkili oldu. Enez Sahil ve Trapez mevkiinde yağışın etkisiyle su birikintileri görülürken Enez Limanı'nda sular yükseldi. Yükselen deniz suları sahil şeridinden taştı. (EA -
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