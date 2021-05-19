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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

İplik fabrikasında çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

Yangından cep telefonu vatandaş görüntüsü

Fabrika İtfaiye Aracı İplik Fabrikası Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-yangından fotoğraflar

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde iplik fabrikasının depo kısmında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın, Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikanın depo kısmında çıkan yangına 5 itfaiye aracı ve 15 personelle müdahale edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen 4 işçi ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (SY-MB-Y)
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