İpli cinayetin zanlısını yakalayan esnaf, o anları anlattı

-Boş daireden görüntü

-Cinayet zanlısını yakalayan esnaf Ali Çelimli röportajı

-Zanlının fotoğrafı

-Ölen kadının fotoğrafı

-arşiv görüntüler



( DENİZLİ -ÖZEL)- Eşini bıçaklayan zanlıyı yakalayan esnaftan Ali Çelimli:- “Bıçakla kaçtığını gördük ve arkasından koşmaya başladık” DENİZLİ



- Denizli’de eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden kadın, kızının yanına yerleşti. Karısının bulunduğu apartmana gelen eş, tadilatta bulunan boş dairede bir süre bekledikten sonra kızının dairesine balkondan atlayarak girdi. Eşini defalarda bıçaklayan cinayet zanlısını yakalayan esnaf, yakalama anını anlattı.Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesinde dün gece yaşanan olayda, 10 gün önce eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızının evine yerleşen Meral Sivrikaya (51), dairenin üst katından sarkıttığı iple eve giren eşi Erkan Sivrikaya'nın (52) bıçaklı saldırısı sonucu ağır yakalandı. 19 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Meral Sivrikaya, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi.“Bıçakla kaçtığını gördük ve arkasından koşmaya başladık”Mahalleli, cinayetin işlendiği evden elindeki bıçakla kaçarken “Oh be, namusumu temizledim” diye bağıran zanlının peşine düştü. Araçların arasına saklanmaya çalışan Erkan Sivrikaya'nın üzerine çullanan mahalle sakinleri, yakaladıkları zanlıyı polise teslim etti.Zanlıyı ekiplere teslim eden esnaftan Ali Çelimli, Erkan Sivrikaya’yı nasıl fark ederek yakaladıklarını anlattı. Esnaf Çelimli, “Biz arkadaşlarla oturuyorduk dışarıdan bağrışmalar falan duyduk. Dışarıya çıktığımızda balkonda bağırıyorlardı yetişin diye. Biz adamın elinde bıçakla kaçtığını gördük ve arkasından koşmaya başladık. Arkasından koştuğumda bıçağı yere attığını görünce üstüne çullanıp aldık adamı. Olay yerine doğru getirdik. Etkisiz hale getirdikten sonra polislere teslim ettik. Cinayet olduğunu gördük. Biz balkondan iple sallandığını ve o şekilde içeri girerek bıçakladığını duyduk en sonunda. Polislere teslim ettikten sonra olay yerinden ayrıldık" diye konuştu.





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