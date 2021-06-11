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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İplere dolanan kırlangıç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin çatıya çıkması

Çatı Katı Kırlangıç 

-Kırlangıcın su oluğundan kurtarılması
-Kırlangıcın aşağı indirilmesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin Talas ilçesinde 10 katlı bir apartmanın çatısında kanatlarına ip dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi Yahya Sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir apartmanın çatısında bulunan su oluklarına kırlangıç sıkıştı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın çatı katına merdivenli araç yardımı ile çıkan ekipler, kırlangıcın kanatlarına ip dolanması sonucu sıkıştığını belirledi. Ekiplerin dikkatli çalışmaları ile kırlangıç sıkıştığı su oluğunun içerisinden çıkarıldı. Daha sonra kanatlarındaki ipler temizlenen kırlangıç doğaya salındı.
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