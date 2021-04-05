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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İpini koparan boğa araçların arasında 10 km koşturdu

İpini koparan boğa araçların arasında 10 km koşturdu

Boğadan detay

( BURSA ) BURSA

Amatör Kamera Kamera Amatör 


- Bursa’da ipini koparan boğa trafikte seyir halinde yaklaşık 10 kilometre ilerledi. O anlar ise amatör kameraya an be an yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahırdan kaçan boğa trafiğe çıktı. Trafiğe çıkan boğa sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte yaklaşık 10 kilometre giden boğanın görüntüsü, başka sürücünün amatör kamerasına anbean yansıdı. Aracını yolun kenarına çeken bir sürücü, boğanın önüne geçerek karayolunun dışına çıkmasını sağladı. (GB-İHS)
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