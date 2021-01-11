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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesinden moral konseri

İpekyolu Belediyesinden moral konseri

DETAYLAR

( VAN ) - VAN

Sosyal Medya Hafta Sonu Müzik Grubu İpekyolu Kışla 


- Van’ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubuyla korona virüsle mücadele sürecinde "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine yönelik konser düzenlemeye devam ediyor. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla ilçeye bağlı mahalle, cadde ve sokakları dolaşarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine konser veriyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, kısıtlamaların ikinci gününde Selimbey Mahallesi’nde müzik dinletisi gerçekleştirdi. Türkçe ve Kürtçe hareketli parçaların seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak alkışlarla, halaylarla eşlik ederken; bazı vatandaşlar da belediyenin sosyal medya hesaplarından istek parça talebinde bulundu. Müzik grubu da bu istek parçaları seslendirdi. Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini kaydederek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. (MSA-Y)
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