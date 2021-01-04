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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- İpekyolu Belediyesinden moral konseri

- İpekyolu Belediyesinden moral konseri

konserden görüntü

( VAN ) VAN

Hafta Sonu Müzik Grubu İpekyolu Kışla Irak 


- Van’ın İpekyolu Belediyesi, kurduğu gezici müzik grubu ile korona virüs mücadele sürecinde "Evde Kal" çağrılarına uyan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe mini konserler düzenliyor. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan gezici müzik grubu, mobil sahne aracıyla ilçeye bağlı mahalle, cadde ve sokakları dolaşarak, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerine Türkçe ve Kürtçe konserler düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, hafta sonu kısıtlamalarının ilk gününde Ali Paşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesi’nde konser verirken, ikinci günde ise İskele Caddesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Türkçe, Kürtçe hareketli parçaların seslendirildiği konsere mahalle sakinleri de balkonlara, pencerelere çıkarak alkışlarla, halaylarla eşlik ederken; bazı vatandaşlarda bu güzel ve neşeli anları cep telefonlarıyla dakikalarca kaydetti.
Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı. Vatandaşlardan İpekyolu Belediyesine teşekkür Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek; bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. İlçe sakinleri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti. (MSA-Y)
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