Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp toplandı

İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp toplandı

detaylar

( VAN ) - VAN

Çevre Kirliliği Bahar Temizliği İpekyolu Trafik Yoğunluğu Çöp Kutusu 


- Van’ın İpekyolu Belediyesi, gecenin geç saatlerinde ilçenin en işlek cadde ve sokaklarında yaptığı temizlik çalışmasında 3 ton çöp topladı. Belediyeye bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte başlattıkları bahar temizliğinin yanı sıra trafik yoğunluğunun azaldığı geç saatlerde de temizlik mesaisine devam ediyor. Ekipler, ilk olarak Ali Paşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesi’nde 30 personel ile kaldırım temizliği yaptı. Ardından 2 çöp taksi, 2 vakumlu süpürge aracı ve 2 yıkama aracıyla hummalı temizlik çalışması yapan ekipler yaklaşık 3 ton çöp topladı. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Temiz bir çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik gece gündüz demeden temizlik çalışmalarımız devam edecek. Belediye olarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olan atıkları ortadan kaldırmak, vatandaşların temiz bir ilçede yaşamalarına olanak sağlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Cadde, sokak ve boş arazilere atılan çöpleri toplayarak ilçemizin çehresini güzelleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Çevreyi kirletmesinler. Çöpleri, çöp kutusuna atsınlar ve belirlenen alanlara bıraksınlar. İpekyolu Belediyesi sağlıklı bir gelecek için, çevre koruma ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam edecek” denildi. (MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement