- İpekyolu Belediyesi tarafından “Âkif Olmak” isimli oyun sahnelendi



- Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Milli Marş’ olarak kabul edilişinin 100. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla “Âkif Olmak” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okurken ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından 12 Mart 1921'de ‘Milli Marş’ olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de bu anlamlı günde Van Devlet Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak “Âkif Olmak” isimli tiyatro oyunu sahneledi. Hasan Özaşlamacı'nın yazıp yönettiği, Cem Kurtoğlu, Seza Kırgız, Emre Uluocak ve Doruk Şengezer'in oynadığı oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, izleyicilere ayrıca Türk Bayrağı hediye edildi. “Çok gururlandık ve onurlandık” Böyle anlamlı bir oyunla seyircinin karşısına çıktığı için mutlu olduğunu belirten oyuncu Cem Kurtoğlu, “Bir yıldan bu yana korona virüs salgını dolayısıyla seyircimizle buluşamıyorduk. Uzun bir aradan sonra tekrardan seyircimizle buluşmamız çok güzel oldu. Özellikle bu buluşmanın İstiklal Marşımızın 100'üncü yılına denk gelmesi bizi daha çok mutlu etti. Bu kadar güzel bir oyunla Van seyircisiyle birlikte olduğumuz için çok gururlandık ve onurlandık. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar da, sergilenen oyun sayesinde daha çok bilgilendiklerini ifade ederek İpekyolu Belediyesine teşekkür ettiler. (MSA-Y)



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