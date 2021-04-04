Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesi'nden ‘Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası’

İpekyolu Belediyesi'nden ‘Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası’

Maçtan detay görüntüler

İpekyolu Öğretmen Şampiyon Şampiyonluk Kupası Kullar 

-açıklamalar

- İpekyolu Belediyesinden ‘Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası’ VAN

- Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde geçtiğimiz aylarda kurulan 12-16 yaş grubu Yıldız Erkekler Futbol Ligi kapsamında oynanan maçlar sona erdi. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvaya 38 takımla başlandı. 12-16 yaş grubu gençlerin top koşturduğu ve büyük ilgi gören turnuva, Vali Ali Cevdet Bey Spor Kulübü'nün şampiyonluk kupasını kaldırmasıyla sona erdi. Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, final maçı olması münasebetiyle bir araya geldiklerini belirterek, "Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiler ve şampiyon oldular. İnşallah bundan sonra farklı kategorilerde ve yaş gruplarında, ilimiz merkezinde ligler düzenlenecek. Emeği geçen antrenör arkadaşlarımız, okullardaki öğretmen ve müdür arkadaşlarımız, Gençlik ve Spor Müdürümüz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün tüm çalışanları ile sorumlu tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.
Yapılan konuşma sonrası birinci olan Vali Ali Cevdet Bey Futbol Kulübüne, ikinci olan Altın Ayaklar Futbol Kulübüne ve üçüncü olan Van Gölü Spor Kulübü oyuncularına ödüllerini Başkan Vekili Sinan Aslan verdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement