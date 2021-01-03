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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri

İpekyolu Belediyesi'nden moral konseri

konserden görüntü

Hafta Sonu İpekyolu Cep Telefonu Kışla Irak 

-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri için mahalle ve sokaklarda mini konserler düzenlemeye devam ediyor. Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan ilçe sakinlerinin keyifli vakit geçirmesi için soğuk havaya rağmen müzik sistemli araçlarla cadde ve sokaklarda her hafta sonu mini konser düzenliyor. Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, bu hafta da Ali Paşa Mahallesi ile Suvaroğlu Caddesi’nde müzik dinletisi gerçekleştirirdi. Türkçe, Kürtçe hareketli şarkıların seslendirildiği konsere mahalle halkı da balkonlara, pencerelere çıkarak halaylarla, alkışlarla eşlik etti. Bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bu coşkuya ortak oldu. Birçok kişi ise ellerindeki cep telefonuyla eğlenceli anları dakikalarca kaydetti.
Mini konserde yetkililer tarafından sık sık “Evde Kal” ve “Sosyal Mesafe” çağrısı da yapıldı. Vatandaşlar İpekyolu Belediyesine teşekkür Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri ise mini konser etkinliğinin kısıtlamalar sona erene kadar her hafta sonu farklı mahallelerde ve sokaklarda devam edeceğini belirterek, bu zorlu süreçte vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade ettiler. İlçe sakinleri de, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediye çalışanlarına teşekkür etti.
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