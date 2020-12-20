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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
İpekyolu Belediyesi'nden korona virüslü günlerde konser

İpekyolu Belediyesi'nden korona virüslü günlerde konser

drone görüntüsü

Hafta Sonu Müzik Grubu İpekyolu Toplantı Kabine Toplantısı 

-konserden görüntü
-balkonlardaki vatandaşlar
-detaylar

( VAN -DRONE) VAN

- Van'ın İpekyolu Belediyesince oluşturulan müzik grubu, yeni tip korona virüs nedeniyle hafta sonunu evde geçiren ilçe sakinlerine konser verdi. Türkiye'de günlük korona virüs vaka sayısının artması sebebiyle kısa süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının ardından alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığının da genelgesiyle vatandaşların hafta sonu sokağa çıkması kısıtlanmıştı. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için ilçeye bağlı mahalle ve sokaklarda müzik dinletisi gerçekleştirdi. Belediyeye ait müzik sistemli araçlarda Türkçe’nin en sevilen pop şarkıları ve halay müziklerini seslendiren Vanlı müzisyenlerden oluşan grup, dinletiyle evde kalanlara moral verdi. Vatandaşlar şarkılara pencerelerden ve balkonlardan eşlik etti Sokaklardan yükselen müzik sesiyle şaşkınlık yaşayan ilçe sakinleri de; balkonlara, pencerelere çıkarak şarkılara eşlik ederken, bazı vatandaşlarda mini konseri cep telefonlarıyla kaydetti.
Etkinlik, ilçede yaşayanlardan tam not aldı.
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