-Yolda mahsur kalan araç konvoyundan görüntüler



( IĞDIR -ÖZEL) İpek Geçidi kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı IĞDIR



- Ağrı-Doğubayazıt Karayolu İpek Geçidi mevkii kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapanırken, 200'e yakın araç mahsur kaldı. Ağrı-Doğubayazıt Karayolu'nun 38. kilometresi İpek Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri yol açma, tuzlama ve küreme yaparak, yolda kalan tır ve araçlar için çalışma başlattı. Karayolu'nda yoğun kar ve tipiden dolayı İpek Geçidi bölgesinde 4 tır makas atarak şarampole sürüklendi. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yol tek taraflı araç trafiğine açılırken, 200 yakın araç yolda mahsur kaldı. Karayollarının sabaha kadar yaptığı çalışma sonucu yol çift taraflı açılırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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