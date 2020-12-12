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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İp ve poşete dolanan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı

İp ve poşete dolanan Caretta Caretta'yı balıkçılar kurtardı

vatandaşların kaplumbağayı denize bırakması

( MUĞLA )- Muğla’nın Datça ilçesinde kenardan balık avlayan vatandaşlar ip ve naylon poşete dolanan Caretta Caretta deniz kaplumbağasını kurtararak tekrar denize bıraktı MUĞLA

Kayalı Naylon Poşet Irak 


- Muğla’nın Datça ilçesi liman mevkiinde kenardan balık avlayan Necati Özaçar ve Ekrem Korkmaz, kayaların arasında ip ve naylon poşetlere dolanmış bir Caretta Caretta deniz kaplumbağası gördü.Datçalı vatandaşlar Caretta Caretta deniz kaplumbağasını dolandığı iplerden ve poşetlerden kurtarmak için kayalıklardan aşağıya inerek ip ve naylon poşetlerden kurtardı. Amatör balıkçılar tarafından kurtarılan Caretta üzerine dolanan ip ve poşetler temizlendikten sonra tekrar denize bırakıldı.Amatör balıkçı Ekrem Korkmaz tarafından denize bırakılan Caretta Caretta hızla uzaklaşarak denizde gözlerden kayboldu.
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